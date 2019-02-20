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SUDAN MISIR'DAN ELEKTRİK ALACAK

Mısır'ın mart sonundan itibaren Sudan'a elektrik ihracatına başlayabileceği açıklandı.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:35
SUDAN MISIR'DAN ELEKTRİK ALACAK

Mısır Başbakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir'in Sudanlı mevkidaşıyla Sudan'daki elektrik hatlarının kapasitesi konusunda temaslarını sürdürdüğü ve gelecek ay sonu itibarıyla akımın başlatılabileceği ifade edildi. 

Açıklamada, Mısır'ın Sudan'dan et, kara bakla, soya ve ayçiçeği gibi gıda maddeleri ithal ettiği hatırlatılarak, elektrik ihracatının başlamasının ardından bu ülkeye ödemenin elektrik gelirleri ile yapılacağı kaydedildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Ekim 2018'de Sudan'a yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasında elektrik hatları çekilmesi ve demir yolu inşa edilmesi gibi konuları içeren 12 anlaşma imzalanmıştı.

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 2017 verilerine göre, Mısır ve Sudan arasındaki ticaret hacmi 554 milyon dolar civarında seyrediyor.

 

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