Suriye'deki iç savaş kıbrıs'a yaradı

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı 15:08

Ortadoğu’daki iç savaştan dolayı tütün pazarı yeniden Kuzey Kıbrıs’a geçti. Uzun yılların ardından yeniden tütün ekiminin yapıldığı Karpaz’da bu yılki rekolte 4 ton. Ülkedeki pipo tütününün bu kadar aranır olmasının en büyük nedeni ise şinya bitkisi ile aroma kazandırılması. Yenierenköy’deki Tütün fabrikasının sekreteri Ali Yakuş, bu yılki rekoltenin 4 ton olduğunu ifade etti. Eskiden Karpaz’da yıllık 200 ton tütün yetiştirildiğini anlatan Yakuş, Pazar sıkıntısından dolayı üretimin durduğunu anımsattı. Yakuş: “Hedefimiz yıllık 60 tona ulaşmak, biz tohumları ücretsiz olarak veriyoruz üreticiye, şu an Karpaz’da 7 aile bu işi yapıyor, tabi eskiden bölgenin en önemli geçim kaynağıydı bu fabrika” dedi. Pazar sorununun ortadan kalkmasının ardından bölgede tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandığını ifade eden Yakuş, ülkedeki Tütünün değerli olmasının en önemli nedeninin ülkeye özgü şinya bitkisi ile aromalandırılması olduğunu vurguladı. Yakuş; pipo tütününe nasıl aroma kazandırıldığını da anlattı. Fırınların tavanının kerpiçten olduğunu kaydeden Yakuş, “betondan olan fırınlar tütünün nemlenmesine ve küflenmesine neden oluyor, o nedenden dolayı da tüm fırınların üstü kerpiçtendir, böyle daha güzel ve kaliteli sonuçlar elde ediyoruz” dedi.