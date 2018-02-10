Giriş Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 13:27

Ortadoğu alev aldı! Suriye'den atılan İran füzesi, İsrail F-16'sını düşürdü İsrail Suriye sınır bölgesinde fırlatılan füze yle bir İsrail F-16'sı vuruldu, bazı parçaları Ürdün'e düşen uçağın enkazından ilk fotoğraf yayınlandı. Suriye tarafı, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğünü duyurdu.Saatler sonra İsrail misillemede bulundu, yeni hava saldırı ları Şam ve Hama yakınlarındaki askeri hedefleri bombardımana tuttu. Suriye resmi televizyonu büyük patlamaların duyulduğunu ve sirenlerin çaldığını aktarıyor.Tel Aviv yönetimi, İran güçleri ve Hizbullah militanlarının Güney Suriye'den derhal çekilmesini istedi.

İsrail-Suriye sınırında aylardır devam eden gerginlik, bu sabah saatlerinde çatışmaya dönüştü. İsrail ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Bu haberden dakikalar sonra Suriye tarafından fırlatılan füzenin bir İsrail F-16'sını düşürdüğü açıklandı. Uçaktaki pilotlar ağır yaralı olarak saldırdan kurtuldu. Uçağın enkazına İsrail'in kuzeyindeki Harduf köyünde ulaşıldı. Bazı enkaz parçaları ise Ürdün'e düştü.

Suriye'den yapılan resmi açıklamada ise, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğü ve İsrail'in ülkedeki bir askeri üsse taarruza geçmesi nedeniyle uçakların vurulduğu belirtildi.

Tel Aviv yönetimi F-16'nın düşürülmesine anında misillemede bulundu, İsrail jetleri Suriye'nin başkenti Şam ve Hama kenti yakınlarındaki askeri hedeflere hava saldırıları düzenliyor. İsrail ordusu, vurulan 12 hedeften üçünün İran'a ait olduğunu açıkladı.

Resmi haber ajansı Sana, hava savunma sistemlerinin İsrail saldırılarına karşı koyduğunu ve bölgede sirenlerin çaldığını bildiriyor.

İsrail tarafında da sirenler çalıyor

İsrail medyası ise, Suriye tarafından bu sabah fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerinin çalmasına yol açtığını bildiriyor. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu.

Sınırda yaşayan bölge sakinleri, son yarım saatte çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor.

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ndeki yerleşimlerde ikinci kez roket sirenlerinin çaldığını açıkladı.

İsrail, iç savaşın sürdüğü Suriye'ye son yıllarda çok sayıda füze saldırısı düzenledi ve birçok askeri hedef vurdu.