Giriş Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 14:29

Suriye'den sert tepki! 'Ulusal egemenliğe bariz bir saldırı...' ABD 'nin Türkiye ve Irak sınırında konuşlandırmayı planladığı 30 bin kişilik ' terör birliği 'ni hedef alan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov , "ABD'nin Suriye 'de ordu kurma çabaları ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" dedi.Suriye'den gelen açıklamada da, "Suriye ordusu, ülkedeki Amerikan varlığı ve aparatlarını bitirmek için azimli" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Suriye'de rejimi değiştirmek isteyen gruplara yardım ettiğini belirten Lavrov, bu grupların bazı bölgeleri kontrol etmesinin, ülkenin bölünmesine neden olabileceğini söyledi.

Rus bakan, "ABD'nin Suriye'de ordu kurma çabaları, ülkenin toprak bütünlüğüne zarar verebilir. ABD'den bu konuda detaylı açıklama bekliyoruz" ifadesiyle de ABD'nin dün açıkladığı 'terör birliği'ni hedef aldı.

Lavrov, sözlerinin devamında "ABD’nin tek taraflı, ültimatom benzeri Suriye’de ordu kurulmasına yönelik projesi, Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkilerde problem yaratabilir ve Afrin’deki durumun yatıştırılmasına yardımcı olamaz" dedi.

Suriye'den sert çıkış!

Suriye Dışişleri Bakanlığı da ABD’nin planının ülkenin ulusal egemenliğine bariz bir saldırı olduğunu vurguladı. Suriye devlet televizyonunda yer alan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan bir açıklamada da “Suriye ordusu, ülkedeki Amerikan varlığı ve aparatlarını bitirmek için azimli” ifadesi kullanıldı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, terör örgütü PKK öncülüğündeki 30 bin kişilik birliğin Türkiye ve Irak sınırlarıyla Fırat Nehri kıyısına konuşlandırılacağını dün açıklamıştı.

Türk Dışişleri ve Cumhurbaşkanlığı da tepki göstermişti

Bunun üzerine Washington'a tepki gösteren bir açıklama yayımlayan Dışişleri Bakanlığı, "ABD’nin taahhütleriyle ve beyanatlarıyla çelişen şekilde PYD/YPG'yle iş birliğinin sürdürülmesi suretiyle ulusal güvenliğimizi ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye atan bu tür girişimler asla kabul edilemez. Bu hatalı yaklaşımda ısrar edilmesini kınıyor ve Türkiye’nin ülkesine yönelecek her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedir olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Türkiye, ulusal çıkarları doğrultusunda güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. Bu çerçevede meşru hedef olan terör örgütlerine karşı yeri, zamanı ve şekli Türkiye tarafından belirlenmek üzere her tür müdahale hakkı mahfuzdur" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Lavrov, Türkiye’nin İdlib’deki gözlem noktalarını kurma konusunda hızını artırmasını umduğunu da basın toplantısında söyledi.