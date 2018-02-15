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Suriyeli mültecilerin büyük saygısızlığı

Biz Canımız soyumuz dediğimiz Suriyeli Mültecileri korurken onlar Vatandaşlara en büyük saygısızlığı yaptılar.

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 20:16
Suriyeli mültecilerin büyük saygısızlığı

Manisa'da Mülteciler halk otobüsünde yaşlılara yer vermediler.

Biz Canımız soyumuz dediğimiz Suriyeli Mültecileri korurken onlar Vatandaşlara en büyük saygısızlığı yaptılar.

Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Özel 6 nolu Halk otobüsünde 4 kişi olan Suriyeli Mülteci gençler Duraklarda yaşlı ve hasta olan yolculara yer vermediği görüldü ve bazı vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.Bunlarda insanmı diye bazı vatandaşlar bunlarda insanlıkta yok dediler.Yaşlı dedeler ve yaşlı kadınlar ayakta beklerken 4 Suriyeli Mülteci değil yer vermek üstüne Otobüsün içinde gürüldü çıkardılar ne söyledikleri anlaşılmayan Mültecileri Vatandaşlar kınadı ve Mehmetçik Afrin'de Bu Mülteciler ile şehit olurken onlar burada bize bile saygı göstermiyorlar diye Tepkilerini dile getirdiler.ADABASINI KIBRIS/METİN DURMAZ

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