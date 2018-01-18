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Surlariçi'nde 4 dükkan çöktü

Lefkoşa Surlariçi’nde Kumarcılar Hanı yanında bulunan 4 dükkan tadilat çalışmaları sırasında yıkıldı. Vakıflar İdaresi’ne ait Girne Amerikan Üniversitesi’nin kirasında bulunan dükkanlar, cafe yapımı çalışması esnasında saat 10.30 sıralarında çöktü

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 20:16
Surlariçi'nde 4 dükkan çöktü

Lefkoşa Surlariçi’nde Kumarcılar Hanı yanında bulunan 4 dükkan tadilat çalışmaları sırasında yıkıldı.

Lefkoşa Surlariçi’nde Kumarcılar Hanı yanında bulunan 4 dükkan tadilat çalışmaları sırasında yıkıldı. Vakıflar İdaresi’ne ait Girne Amerikan Üniversitesi’nin kirasında bulunan dükkanlar, cafe yapımı çalışması esnasında saat 10.30 sıralarında çöktü.

Tadilat çalışmaları sırasında yıkılma sesi duyan 4 işçi, binadan koşarak çıktı. Çökme esnasında herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, GAÜ’nün kirasında bulunan dükkanların içerisindeki rafların sökülmesi esnasında, kerpiç yapıda şişme meydana geldiğini, binayı taşıyan direklerde zarar meydana gelme ihtimali olabileceği nedeniyle binanın çöktüğünü aktardı. Harmancı, ortaya çıkan molozların kaldırılması için çalışmaların, mal sahipleri ile birlikte başladığını ifade etti.

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