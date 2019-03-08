Ana Sayfa Dünya SUUDİ ARABİSTAN "BÜYÜK MİKTARDA DOĞAL GAZ" BULDU

SUUDİ ARABİSTAN "BÜYÜK MİKTARDA DOĞAL GAZ" BULDU

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid Abdulaziz el-Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 15:14
SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da açıklamalarına yer verilen Falih, Kızıldeniz'de büyük miktarda doğal gaz bulduklarını belirterek, milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun bu kapsamda çalışmalarına iki yıl içinde hız vereceğini ifade etti.

Projenin yatırım fizibilite çalışmasının yapıldığını aktaran Suudi Arabistanlı Bakan Falih, bulunan doğal gazın miktarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Falih, Kızıldeniz'deki petrol miktarının az ve üretim açısından maliyetli olduğunu ifade ederek, Aramco'nun kara kıtaya giriş olması açısından Güney Afrika'da yatırım yapmayı hedeflediğini belirtti. 

ABD Enerji Bilgi Yönetimi Kurumu (EIA) verilerine göre, Suudi Arabistan'ın doğal gaz rezervleri 2017 yılında 303 trilyon metreküpe ulaşmış, dünyadaki sıralamada Rusya, İran ve Katar'dan sonra dördüncü sırada yerini almıştı.

 

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

"LASSA SITMASI" SALGINI: 93 ÖLÜ
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık