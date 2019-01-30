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SUUDİ ARABİSTAN'DA SEL: 12 ÖLÜ

Suudi Arabistan'da dört gündür etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 12 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:20
SUUDİ ARABİSTAN'DA SEL: 12 ÖLÜ

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, pazar gününden bu yana devam eden şiddetli yağışlar ülkenin farklı bölgelerinde sel felaketine neden oldu. Sel sonucu ülke genelinde 12 kişi yaşamını yitirdi. 

Haberde ayrıca, son dört gündür yürütülen çalışmalarda 271 kişinin kurtarıldığı, ülkenin kuzeybatısındaki Tebuk bölgesinden 137 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

Suudi Arabistan sivil savunma yetkilileri, vatandaşlara fırtına, ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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