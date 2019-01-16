TAÇOY “EROĞLU ADAY DEĞİL”

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:20

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, Kanal T ekranlarında yayınlanan ‘Günaydın Kıbrıs’ isimli programda, duayen gazeteci ve Kıbrıs Postası yazarlarından Serhat İncirli’nin konuğu oldu.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Londra ziyaretlerinden söz eden Taçoy, “Buranın siyaseti oraya da yansımış durumda. Her ne kadar seçme ve seçilme hakları olmasa da KKTC siyaseti yansımış durumda. Oradaki tartışmalar da kendi içlerinde çekişmeli şekilde devam etmekte. Bu ayrılık iki farklı festivalle; Konsey ve Toplum Merkezi’nin yaptığı festivaller sonucu 2 ayrı festivalin yapılması ayrılığı arttırdı” dedi.

“LONDRA’DA TEK FESTİVAL İÇİN ANLAŞILACAK”

Londralı genç Türkler için kurulan organizasyonu ziyaret ettiklerini belirten Taçoy, “Bu ziyaretin Toplum Merkezi’nde gerçekleşmesi tartışmaları alevlendirdi” dedi. Her iki tarafla da ayrı ayrı görüştüğünü söyleyen Taçoy, “Ayrı toplantılar gerçekleştirdik. Tek bir festivalin yapılması noktasında karar kıldık” diyerek, “İşin başını çekenler tek festival konusunda toplantılar yapmakta. Umarım tek festival kararı olumlu sonuç alır. Londra’da bizim ihtiyacımız olan şey güç birliği; diaspora oluşturmaları. İhtiyaç duyulması halinde seve seve Londra’ya yeniden giderim” dedi.

“VİCDANİ RET DE DOMET HOTEL DE CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN VERİLEN BİR KAVGADIR”

Sendikal Platform’un bugün saat 15.00’te yapılacak basın açıklamasının yanında, 15.30’da da UBP bir eylem gerçekleştirecek. Bu durumla ilgili açıklamada bulunan Taçoy, “Sendikal Platform karşımızda olacak. Bizim niyetimiz bir gerginlik değil, sadece bir açıklama yapacağız orada. Onlar da bir açıklama yapacak. Vicdani redde de aynı durum var. Bu sol tarafının Cumhurbaşkanlığı’na hazırlığıdır. Biz şubat ayı içinde yapacağımız çalışmalarla bu süreci başlatacağız. Vicdani ret kavgası da Dome Hotel kavgası da Cumhurbaşkanlığı için verilen bir kavgadır” şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ… “EROĞLU ADAY DEĞİL…”

UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik adayını henüz belirlemediğini belirten Taçoy, tüm siyasi parti başkanlarının aday olması durumunda, UBP’nin Genel Başkanı’nın da Cumhurbaşkanlığı için aday olacağını belirterek, “Sayın Eroğlu’nun aday olma durumu yok. Ben kendisiyle konuştum, kendisinin söylediği aday olmayacağıdır. Bunu gönül rahatlığıyla ifade etmektedir zaten” ifadelerinde bulundu.

KARAPAŞAOĞLU’NUN HAPSE GİRMESİ, AKACAN’IN SERBEST KALMASI…

Program sunucusu Serhat İncirli’nin “Bulut Akacan bir hata yaptı, kendisi de kabul etti, bir tarafta bu var vicdanlarda, bir tarafta da Halil Karapaşaoğluvar. Biri sermaye tarafında biri da işçi sınıfı tarafında. Halil hapse gitti çünkü vicdanen reddetti… Bu durum sizi vicdanen rahatsız etti mi?” şeklindeki sorusu üzerine konuşan Taçoy, Karapaşaoğlu’nun hapse girmesinin kendisini vicdanen rahatsız etmediği ama “Eşit şekilde hareket edilmediğinden dolayı vicdanının” rahatsız olduğuna dikkat çekti.

“ADALET BAKANLIĞI KURULMALI”

Ülkede bir Adalet Bakanlığı’nın kurulması gerektiğine inandığını belirten Taçoy, bu tartışmayı parti gündemine henüz getirmediğini ama yakın zamanda getireceğini ifade etti. Taçoy, bunun için Anayasa’nın değişmesi gerektiğini fakat bunun yöntemleri olduğunu belirterek, “Biz eğer İngiliz sisteminde adalet aramaya devam edeceksek oradaki sistem gibi burada da aynı sürecin işlemesi gerektiğine inanıyorum. Zira orada adalet bakanlığı açılmış durumda” şeklinde konuştu.