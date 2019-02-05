TAÇOY VE AMCAOĞLU, KIB-TEK’İ ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 5 Şubat 2019 Salı 12:19

KIB-TEK Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre kurum yetkililerinin, daha önce yaptığı, “Kurum hakkında bilgi almak isteyen tüm siyasi partilere kapılarının açık olduğu” yönündeki açıklamaları sonrası siyasi parti temsilcilerinin kuruma ziyaretleri sıklaştı.



UBP’Lİ VEKİLLERE GÖRSEL SUNUM

KIB-TEK yetkilileri, bu bağlamda dün UBP’li vekillere görsel sunumlar eşliğinde KIB-TEK ve genel olarak ülkenin elektrik enerjisi gündemine ait tüm konularda geniş bilgi verdi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantıya, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu, As Başkan Muharrem Saygılı, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu, Kurum Genel Müdürü Ahmet Dargın, Teknoloji ve Geliştirmeden sorumlu Müdür Yardımcısı Kamil Direl ile birlikte KIB-TEK Mali Koordinatörü Hasan Başoğlu da katıldı.

Toplantıda, UBP’li vekillere, KIB-TEK’in hazırladığı 146 sayfalık Elektrik Enerjisi Üretim Senaryoları Raporu’nun sunumu yapıldı. KIB-TEK’in borç ve alacakları, maliye ile olan mahsuplaşması hakkında gelinen son aşama ve gelir-gider durumu hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda Taçoy ve Amcaoğlu’nun sorularını da yanıtlayan kurum yetkilileri, KIB-TEK’in mevcut üretim santralleri, iletim ve dağıtım şebekeleri ile gelişim süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Enterkonnekte kablo projesine ait son gelişmeler konusunda da bilgilendirilen UBP’li vekiller, ayrıca ihale yöntemiyle satın alınması için karar üretilen çift yakıtlı santraller ve bu santraller satın alınırken gerekli finansmanın nasıl sağlanacağı konusunda da bilgi aldı.

İhaleye çıkılacak yeni santrallerde yakıt olarak kullanılması hedeflenen doğalgaz temin süreçleri de toplantıda ele alınan bir diğer konu oldu.

