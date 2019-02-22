"TALİMATIMA RAĞMEN,YEREL İHALE KARARI ALINDI"

Giriş Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:04

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, BRT Basın Odası programında KIB-TEK'le ilgili güncel sorulara yanıtlar verdi.

Nami’nin açıklamaları şöyle:

“ Bana yeni santral için yerel ihale istendiği söylendiği yazıldı çizildi. Resmi yazı yazıp sordum. Siz bana böyle bir şey söylediniz mi diye. Bana böyle bir talepte olmadıklarını yazıyla gönderdiler... Benim kimsenin görevden alınması ile ilgili talebim olmadı. Kolay kolay öfkelenmem. Uyumlu çalışmayı severim. Ama bu tip durumlarda karşılıklı olması lazım. Orada demokrasi yoktur, hiyerarşi vardı. Sorumlu benim. Fatura bana kesiliyor, siyah çelenk bana bırakıldı. KIB-TEK için geçmişte sağlıksız bir kurgu kuruldu. Yasa gereği benim bakanlığım sorumludur. Bunu yapmazsam görevimi yapmamış olurum. Uluslararası ihale olması için talimatı verdik. Çoklu tarifeye geçmek için için bizzat ben talimat verdim. Elektrik üretim maliyetimiz Güney Kıbrıs ile aynı. Daha ucuza mal edemiyoruz. Zamla ilgili bir karar yok ama olursa da şaşırmayın. Kararı Bakanlar Kurulu verecektir”.

Nami, KIB-TEK yeni yönetim kurulu başkanını henüz atamadıklarını açıkladı ve KIB-TEK konusunda anlaşmazlıklarla ilgili, "Uyumsuzluk her kurumda olabilir" dedi.

Nami sözlerine şöyle devam etti:

“Çok verimli bir yılı geride bıraktık, önümüzü gören bir aşamadayız. Bu ülkede kendisini iyi yetiştirmiş arkadaşlar var. Elektrikte 2 tane yatırım var; jeneratör ve şebeke. Ben şebeke konusunda ciddi çalışmalar yaptım”.

Türkiye’den kablo projesi ile ilgili de konuşan Nami, " ‘Yaklaşık 2 yılda kablo gelir’ dediler ama göreve geldiğimden beri böyle bir ortam görmedim. Ankara’da konuştuk ki sistem o noktada değil. Sadece anlaşma ve ortak enerji grubu var" ifadelerini kullandı.

Bakan Nami, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm enerjimi Türkiye'den kablo ile elektrik konusuna harcadım. Hala daha başlangıç noktasında; düğmeye basma noktasında değiliz. 2019 yılında KKTC'de elektrik konusunda sorun olmayacak. En büyük sorun; en büyük santralimizde bir sorun olursa yedeğimiz yok. KIB-TEK, uluslararası ihale kararı aldı, ama bana iletmediler. KIB-TEK’te bence sağlıksız bir yapı kurulmuş. 7 aydır sadece elektrik zamlanmadı bu ülkede. Elektrik maliyetimiz hemen hemen Rum tarafı ile aynı"

(K.POSTASI)