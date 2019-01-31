TARIM BAKANLIĞI DEĞİL “İTHALAT BAKANLIĞI”

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 19:08

Tarım Bakanlığı önünde toplanan Hayvancılar Birliği, ellerinde siyah çelenkle basın açıklaması yaptı ve çok sert sözlerle bakan Şahaliyi eleştirdi. “Bundan sonra adınız Tarım Bakanlığı değil, İthalat Bakanlığı” diyerek tepkilerini sürdürdü.

Hayyvancılar Birliği adına konuşma yapan Mustafa Naimoğulları, bundan dört ay önce eylem yaptıklarını, hükümetle aldıkları protokol kararının 31 Aralık’ta sona erdiğini aradan bir ay geçmesine rağmen, her hafta görüşme yapmalarına rağmen yapıcı hiç bir gelişme yaşanmadığını ifade etti.

SİZİN ADINIZ İTHALAT BAKANLIĞI

Bakanlığın ve hükümetin bu ülkede üretim yapılmasını istemediklerini, ithalata dayalı bir politika izlediklerine ısrarla vurgu yapan Naimoğulları, bu hükümetin her şeye ithalat izni verdiğini dolayısıyla bakanlığın adının da Tarım Bakanlığı değil, “İthalat bBkanlığı olarak değişmesini istedi. Tarım Bakanı Şahali’nin de ithalatçının, tüccarın temsilcisi olmasını önerdi. Üreticinin ve hayvancının temsilcisi olamayacağını söylediği Şahali’nin hayvancıyı temsil edemeyeceğini ifade etti Naimoğulları.

Naimoğulları, Şahali’nin bütçede para yok diye 45 bin küçük baş hayvanı yok sayarak listeden sildiğini söyledi. Yine tüm bunların yanında 400 sıcak süt üreticisinin sütlerini ağustos ayından itibaren almayacağını iddia etti.

ÜRETİCİ SÜTÜNÜ GÜNEYE SATIYOR

Naimoğulları, Beyarmudu bölgesindeki süt üreticilerinin ürettikleri sütü Güney Kıbrıs’a sattığını söyledi. Onlarca hayvancının Tarım Bakanlığı’nın Beyarmudu’ndaki şubesinden kayıtlarını silerek Güney Kıbrıs’a kaydırdığını iddia eden Naimoğulları, kendilerinin de sütlerini Güney Kıbrıs’a satmak istediklerini ifade etti.

HAYVANCIYI BATIRDILAR

Sütün litre maliyetinin 3 lira olduğu bir zamanda bakanlığın sütlerini 2 lira 10 kuruşa aldığına vurgu yapan Naimoğulları, bakanlığın, hükümetin bu uygulamasının hayvancıyı batırdığını söyledi. Çekleri ödyemez hale gelen hayvancının iflasın eşiğinde olduğunu söyleyen Naimoğulları, hükümetin “bütçemiz bu, olacakları öngöremedik ne yapalım” sözlerine büyük tepki gösterdi.

BAZLAYIN HAYVANLARI BİZDE SİZDE KURTULALIM

Naimoğulları Tarım Bakanı Şahaliye seslenerek, “Biz üretimden vazgeçtik, üretim müretim yapmıyoruz, desteği mezbahanelere verin, biz bu hayvanları bazlayalım, bu işten siz de kurtulun biz de kurtulalım, zaten adınız ”Tarım Bakanlığı değil, İthalat Bakanlığı” oldu, diyerek oldukça sert sözlerle hitap etti.

HAYVANCININ CEBİNDEN ÇALIYORLAR

Maliye Bakanı Denktaş’ı da söylediği “Bütçenin %87’si kamuya gidiyor, size bir şey kalmıyor” sözleriyle eleştiren Naimoğulları, hükümete ve Maliye bakanlığı’na seslenerek “Hayvancının cebinden çalarak bütçeyi denkleştirmeye çalışıyorlar” dedi.

Naimoğulları, bu hükümetin bu uygulamalarla tüm kurumları batıracağını kapıya kilit vuracağını ifade etti. Hükümetin başta turizm olmak üzere ithal ürünlere ayrıcalıklı ithal izni vererek ülkede üretimin sonunu getirdiklerini savundu.

Tarım Bakanı Şahali’nin tarihegeçeceğini iddia eden Naimoğulları Allahın yağmurunu bile kendilerine parayla satmak istediklerini söyledi. Her tarım bakanının üreticiyi desteklemek için süt fiyatlarını iyileştirirken Sayın Şahali, hayvancıyı terbiye etmek istenci ile süt fiyatlarını aşağıya çektiğini belirtti. Bu zihniyetle Şahali’nin tarihe geçeceğini söyledi.

SEN KİMSİN Kİ BENİM GELECEĞİMLE OYNUYORSUN !

Naimoğulları, yönetim kurullarını toplayarak eylem kararı alacaklarını, hayvancının derdinin ekmek, geçinme derdi olduğunu yineleyen Naimoğulları, Bakan Şahali’yi kastederek “sen kimsin ki benim geleceğimle oynuyorsun” dedi.

Yanlarında getirdikleri siyah çelengi bakanlığın kapısına koyan hayyvan üreticileri daha sonra dağıldı.