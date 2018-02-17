Tarım eğitimi devam ediyor

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 15:46

TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA SÜTLÜCE’DE DEVAM ETTİ

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Sütlüce’de sürdürdü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede zeytin budama ile ilgili tarlada uygulamalı eğitim düzenlendi. Tarım Dairesi yetkilileri, Sütlüce’deki Dayanışma ve Aktivite Derneği (eski köy ilkokulu) binasında üreticilere tarım ilaçlarının etkin ve güvenli kullanımı ile zeytin hastalık ve zararlıları konusunda gece eğitimi de verdi.