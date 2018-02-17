Ana Sayfa Dünya Tarım eğitimi devam ediyor

Tarım eğitimi devam ediyor

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Sütlüce’de sürdürdü.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2018 Cumartesi 15:46
Tarım eğitimi devam ediyor

TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA SÜTLÜCE’DE DEVAM ETTİ

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla gününü ve gece eğitimini bu hafta Sütlüce’de sürdürdü.

Daireden yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede zeytin budama ile ilgili tarlada uygulamalı eğitim düzenlendi. Tarım Dairesi yetkilileri, Sütlüce’deki Dayanışma ve Aktivite Derneği (eski köy ilkokulu) binasında üreticilere tarım ilaçlarının etkin ve güvenli kullanımı ile zeytin hastalık ve zararlıları konusunda gece eğitimi de verdi.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

21 şubat'ta konsere hazırmısınız
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık