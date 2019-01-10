"TARIM SEKTÖRÜ HÜKÜMET YÜZÜNDEN DERTLİ"

Giriş Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 13:52

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Tarım Bayramı” dolayısı ile yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Anadolu'da 1846 Yılında İstanbul Yeşilköy’de tarımsal eğitimin başlaması dolayısı ile her yılın 10 Ocak tarihinde Anavatan Türkiye ve KKTC’de tarım kesimi Tarım Bayramı'nı kutlamaktadır.

Bugün ‘ Tarım Bayramı' ancak Hükümetin yanlışları nedeniyle tarım kesimimizin yaşadığı sıkıntıları, bugünü kutlayamadığını biliyoruz. Tarım sektörü hükümet yüzünden dertlidir. Gayri Safi Milli Hasıla içinde tarım oransal olarak % 5 geriledi. Kuraklık tazminatlarının yarısından fazlası hala ödenmedi. Doğrudan gelir desteği alacakları ile akaryakıt desteği hak edişleri hala duruyor. Hayvancımız için süt fiyatlarındaki dengesizlik önemli bir sorun. Belirlenen narenci ürün fiyatları ile ülkemiz için çok önemli bir değer olan narencinin ayakta kalması imkansız hale geldi. Tarımda eğitime gereken önem verilmiyor.

Tüm bunları biliyoruz ve sorunların aşılması mücadelelerinde tarım kesimimizin yanındayız. Tarım, en önemli, en stratejik sektörümüzdür. Bizler bu bilinçle, ülkemizdeki 100 bin öğrenciyi de göz önünde bulundurarak, günü geldiğinde tarım reformunu yapmak, tarım kesimimizin yüzünü güldürmek, sektörü yeni bir atılımla ileriye taşımak için çalışıyoruz.

Tarım Bayramı vesilesiyle bir kez daha tarım sektöründeki herkese en samimi sempatilerimi, destek, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”