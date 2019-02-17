TAŞKIN GÜNEŞ, TUTUKSUZ YARGILANACAK

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 10:35

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın köy ziyaretleri kapsamında önceki akşam Bostancı köyüne düzenlediği ziyaret sırasında gece kulübü izni yenilenmediği gerekçesi ile Yalova Spor Kulübü’ne saldırı düzenleyen Taşkın Güneş tutuklanmasının ardından dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. “Kasti hasar”, “Uygunsuz tavır, hareket ve rahatsızlık” suçlamaları ile hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından zanlı Güneş teminata bağlandı. Sandalye ile camları kırmasının yanında, Kudret Özersay ve beraberindeki heyetin toplantı düzenlenmesini önlemek amacı ile spor kulübünü dağıtan Taşkın Güneş, tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.

Köy ziyaretleri kapsamında önceki akşam berberindeki heyet ile Bostancı köyünü ziyaret eden Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay saat 18.30’da Yukarı Bostancı bölgesinde bir araya gelirken, gece kulübü işletme izni yenilenmeyen Taşkın Güneş’in, Özersay’a konuyu anımsatıp yardım talep ettiği öğrenildi. Aldığı cevaba öfkelenen Taşkın Güneş’in, Özersay’ın Bostancı’da ki ikinci durak yeri olan Aşağı Bostancı, Yalova Spor Kulübü’ne saldırıda bulunduğu, bu bağlamda polis açıklamasına göre Güneş’in düzenlenecek toplantıyı önlemek amacı ile spor kulübünün içerisini dağıttığı, ardından sandalye ile camları indirdiği bildirildi. Kendisine yapılanın haksızlık olduğunu iddia eden Taşkın Güneş bölgeden ayrılırken, kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandı. Zanlı Taşkın Güneş dün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarılırken, Ylov Spor Kulübü işletmecisinin zanlı Taşkın Güneş hakkında şikayetçi olmadığı, Güneş’in benzer tavır ve halleri nedeni ile bölgelinin Güneş ile ilgili başlarını belaya sokmak istemediği edinilen bilgiler arasında.



KKTC İçişleri Bakanlığı'na bağlı İzin Komisyonu, 2018 yılı Ekim ayı içinde geçmişte yüz kızartıcı suçları olduğu gerekçesiyle 5 gece kulübüne konsomatris çalıştırma izni vermedi. İçişleri Bakanlığı'na bağlı izin kurulunun sözleşmesi biten konsomatrislerin yerine yenisinin getirilmesi için izin vermeme kararının ardından aralarında Taşkın Güneş’in de olduğu işletme sahipleri bakanlık önünde eylem yaptı. İşletme sahipleri eylemlerinde, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a yönelik tehditvari üslupla “olacaklardan sorumlu İçişleri Bakanı’dır” demişti.

Yine 2018 Eylül ayı başlarında Tarım Bakanlığı önünde gerçekleşen hayvan üreticileri eyleminde Taşkın Güneş’in traktör ile Tarım Bakanlığı’na girip, bakanlığı kasten hasara uğrattığı biliniyor.

Benzer birçok olayı bulunan Taşkın Güneş’in ayrıca 2015 yılı Mart ayında Güney Kıbrıs’tan aldığı 17 adet 3-4 aylık danaları gümrüksüz olarak KKTC’ye ithal ettiği sırada polis tarafından suçüstü yakalanmıştı.



Öfkelenerek Yalova Spor kulübünün camlarını aşağıya indirmesinden bir süre sonra tutuklanan Taşkın Güneş, “Kasti hasar”, “Uygunsuz tavır hareket ve rahatsızlık” suçlamaları ile çıkarıldığı Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlandı. Mahkeme, davaları görüşülünceye değin zanlının yurt dışına çıkmasını, yasaklarken, seyahat belgelerinin polise teslim edilmesi yönünde talimat verdi. Nakdi teminata bağlanmayan Güneş’in haftada bir gün polise isbat-ı vücut etmesine ve KKTC vatandaşı bir kefilin 7 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiren Taşkın Güneş serbest bırakıldı.