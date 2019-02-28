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TATAR, ALAYKÖY SANAYİ BÖLGESİ’NDE

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Alayköy Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu, iş insanlarının sorun ve görüşlerini dinledi.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:35
TATAR, ALAYKÖY SANAYİ BÖLGESİ’NDE

UBP’den yapılan açıklamaya göre, iş insanları Tatar’a bölgedeki alt yapı eksikliklerinin büyük sorun yarattığını anlattı ve “kanalizasyon, telefon, yol, temizlik gibi sorunlarının bir an önce giderilmemesi halinde Alayköy Sanayi Bölgesi’nin de Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinin durumuna düşeceğini” belirtti.
Ersin Tatar, da sanayi bölgelerinin UBP’nin bir hizmeti olduğunu ancak gelinen noktada tüm sanayi bölgelerini ele alıp, istenilen noktaya taşımanın zorunluluk olarak ortaya çıktığını kaydetti.

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