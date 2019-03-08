Giriş Tarihi: 8 Mart 2019 Cuma 10:23

Kıbrıs Postası’na konuşan HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bir Anayasa değişikliğinin tartışılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Özersay, “Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin gözden geçirilmesi ya da parlamenter sistem yerine Kıbrıs Rum tarafında olduğu gibi bir tür başkanlık sistemi noktasına varabilir” dedi.Özersay’ın değerlendirmesine, ana muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’dan destek niteliğinde açıklama geldi.

TATAR: “ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ BİZ DE İSTİYORUZ”

Kudret Özersay’ın açıklamaları üzerine Kıbrıs Postası’na konuşan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Anayasa değişikliğini biz de istiyoruz” diyerek, başkanlık sisteminin de tartışılabileceğini kaydetti.

“CUMHURBAŞKANININ YETKİ ALANLARININ GENİŞLETMELİ”

Cumhurbaşkanlığı makamının önemli bir makam olduğunun altını çizen Ersin Tatar, Cumhurbaşkanının yetki alanlarının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

TATAR, BAŞKANLIK SİSTEMİ İLE MEVCUT SİSTEMİ KARŞILAŞTIRDI…

Başkanlık sisteminde meclisin bağımsız olduğunu aktaran Tatar, mevcut sistemde ise, hükümetin meclisi yönlendirdiğini, hükümetin istediği takdirde yasaların meclisten geçtiğini, hükümetin istemediği takdirde yasaların geçmediğini öne sürdü.

“HALKIN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAK ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN DESTEKÇİSİYİZ”

Anayasada 1983’ten bugüne dek değişiklik olmadığını hatırlatan Ersin Tatar, halkın beklentilerini karşılayacak bir Anayasa değişikliğini sonuna kadar desteklediklerini vurgulayarak, “Halkın çıkarına olan her çalışmanın yanındayız ve destekçisiyiz” diye konuştu.

“ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REFERANDUMU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İLE YAPILMALI”

Tatar, 2014’teki Anayasa referandumunun halk tarafından kabul edilmemesinin en büyüknedeninin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) olduğunu savundu. CTP’nin Anayasa referandumunu belediye seçimleri ile aynı günde yapıldığını, bu nedenle başarısız olduğunu hatırlatarak, buna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

“MECLİSTE HER MİLLETVEKİLİNİN ÇALIŞABİLMESİ GEREK”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Demokrat Parti (DP)’nin komitelerde üyeleri olmadığı için, yasa çıkarma noktasında çok az sayıda milletvekilinin çalıştığını işaret eden Tatar, bu nedenle büyük sorunların yaşandığını belirtti.“Küçük bir ada ülkesiyiz, imkanlarımız belli” diye konuşan Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde 50 milletvekilinin yeterli olduğunu belirtti ve mecliste her milletvekilinin çalışabilmesi gerektiğine dikkat çekti.

(K.POSTASI)