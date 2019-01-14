TATAR “ARTIK FEDERASYON OLMAZ”

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 21:11

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, UBP Genel Başkanı Tatar bugün Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Dr. Küçük ve Rauf Denktaş’ın ölüm yıl dönümleri dolayısıyla düzenlenen konferansta konuştu.

Rum tarafının bir oyun oynadığına işaret eden Tatar, “Hedef Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmaktır. Garantörlüğü sona erdirmektir. Türkiye’nin tek yanlı müdahale hakkı bizim için hayatidir ve Kıbrıs Türkü bundan vazgeçemez. Rumlar samimi olsalar bizim güvenliğimizi sağlayan Türkiye’nin garantisine karşı çıkmazlar” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Kıbrıs konusundaki son duruma da değinerek, “Türkiye tutumunu netleştirmiştir. Biz netleştirdik. Sayın Akıncı ile burada görüş ayrılığımız var. Bize göre iki devletli çözüm masaya gelmesi lazım” dedi.

“ÇAVUŞOĞLU DOĞRU SÖYLEDİ”

Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Rumlar rüyadan uyansınlar” şeklindeki sözlerini ise şöyle değerlendirdi:

“Sayın Çavuşoğlu doğru söyledi. Selamlıyorum. Kıbrıs’taki Türk garantisi sıfırlanamaz. Lider ülke olma yolunda ilerleyen Türkiye kendisine kurulan tuzaklara düşmez. UBP olarak , Türkiye ile yolumuzda yürüyeceğiz.”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, federal çözüm için 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın 5 yıl çaba harcadığını, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise 3 buçuk yıldır aynı uğurda her şeyi yaptığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sayın Akıncı görüşmelere başladığı noktadan çok geri gitmesine rağmen Rum tarafı hala istediğini tam alamadı diye bir anlaşmaya yanaşmıyor. Yanaşmayacak da. Dolayısı ile artık yapılması gereken birlik beraberlik içinde yeni bir yol haritası ile iki devletli çözüm yolunda ilerlemektir.”