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TATAR, “HAMSİ FESTİVALİ”NDE KONUŞTU

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Limasol, Laranaka, Baf, ya da Trabzon’dan gelmenin sadece bir kültür zenginliği anlamına geldiğini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin eşit olduğunu vurguladı

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:51
TATAR, “HAMSİ FESTİVALİ”NDE KONUŞTU

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ersin Tatar, Karadeniz Kültür Derneği tarafından Girne açık pazar alanında bugün 11’ncisi düzenlenen geleneksel hamsi festivalinde yaptığı açıklamada, KKTC vatandaşları arasında ayrım yapmanın doğru olmadığını ifade etti.

“Kader birliğimiz var. Bu Devleti birlikte kurduk, birlikte yaşatacağız” ifadelerini kullanan Tatar, Kıbrıs Türk halkını 1974 öncesine götürme hayalinde olanlara karşı birlikte mücadele edeceklerini kaydetti. 

Tatar sözlerini şöyle tamamladı: 

“KKTC Karadeniz Kültür Derneği’ne davetleri için teşekkür ederim. Derneğin diğer eski başkanları yanı sıra Ahmet Zengin ile Mustafa Gökmen’i derneğe katkılarından dolayı teşekkürlerle yad ederim. 

KKTC gerçeği altında farklı kültürlerin birleşmesi bir zenginliktir. Bu halkın kültürü geçmişten bu yana böyle oluştu. Esas olan kültürel kaynaşmayı sağlayabilmek ve bunu ayrımcılık için değil birleşme ve zenginleşme için kullanabilmektir.”

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