TATAR: HÜKÜMET SALLANIYOR

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:00

“Böyle güzel bir sabahta sizlerle bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dün Adana ‘da Payas’a gittim, İskenderun’a, Antakya’ya, Kırıkhan’a geçtim. Bu sabah burada olmam lazım dedim. Tüm bu insanların sizlere selamlarını iletiyorum. UBP bir misyon, vizyon partisidir. Kökleri ve hedefleri olan bir partidir. Eski tecrübeleri yeni seçilmiş kadrolarla harmanlayarak yeni hedefler, stratejiler belirlemek fevkalade önemli bir çalışma olacaktır. Emeği geçenlere yürekten teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük bir kalabalığı burada toplamak kolay bir çalışma olmamıştır. Çok büyük bir çalışma gerektirmiştir. Teşekkür ediyorum. 4 aylık genel başkanlıkta çok büyük çalışmalar yapıldı. Tabanla tavan arasında diyalog, kaynaşma ileriye götürülecek demiştik, bunu yapmaya çalışıyoruz. Köyler, belediyeler, ilçelerde toplantılarda halkla buluşuyoruz. UBP bir umut olarak ortaya çıkmaktadır. Zor kurulan bir koalisyon hükümeti yönetmeye çalışıyor ama görüyoruz ki her noktada sıkıntı var. Refah, alım gücü düşmüş, hayvancılar, üreticiler isyan noktasında, 6 ay önce imzalanması gereken protokol halen ideolojik nedenlerle imzalanmadı. Bizlere destek veren tüm partililerimize, parlamentoda, komitelerde çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Anahtar, birbirimize kenetlenmektir. KKTC için bir umut ortaya çıkıyor. Refahın artması için UBP’nin bu çalışmalarına ihtiyaç olacaktır. Partimizde çeşitli çalışma grupları, ekipler, kadrolar, iş bilen insanlarla iktidara hazırdır. Çünkü KKTC, UBP’yi beklemektedir. Öyle bir hükümet vardır ki, iki devlet temelinde bir anlaşma olabilmesi için bir politika geliştirmemiz lazımken Başbakan o akşam ara bölgede federasyon toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı ayrı bir yerde. Böyle bir dağınıklıkla hizmetin hedefe ulaşması mümkün değil. UBP muhalefeti kendilerini yıprattı. Bunu başardık. UBP iktidar partisidir, muhalefet edemez derlerdi, biz bunu başardık, hükümeti yıprattık, sallamaya başladık. Hükümet sallanıyor.

KKTC’nin yaşatılması için her türlü çalışma için fedakarlığı yapmak zorundayız. Bu erken saatlerde bu kadar insanın burada toplanması bu çabanın bir ürünüdür. Hepimiz KKTC sevdalılarıyız. UBP bir bütün olarak güçlü bir şekilde vatandaşın umudu olmaya devam edecektir. Bugün sabah burada bu çalıştayı yürütecek akademik arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepimiz çalışmaları en iyi şekilde yürütelim ki UBP’nin hedeflerini ve vizyonunu daha da ileriye götürebilsin.”