TATAR, HÜKÜMETİ HALKI DÜŞÜNMEMEKLE SUÇLADI

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2019 Cuma 08:52

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın dün gece Beyarmudu ile Dikmen’i ziyaret ettiği ve Beyarmudu Belediyesi Kongre Merkezi’nde konuşma yaptığı bildirildi.



Tatar konuşmasında, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil’in Türkiye ile ilgili iddialarının “asılsız” olduğunu ve UBP açısından “yüz karası” olarak değerlendirildiğini belirtti.



Kıbrıs Türkü’nün Türkiye’yi canını kurtarsın diye Kıbrıs’a davet ettiğini, Türkiye’nin Kıbrıs’ı Yunan olmaktan kurtardığını kaydeden Tatar, Elcil’in söylemlerinin Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkının arasını aşmaya yönelik olduğu görüşünü ifade etti.





HÜKÜMETE ELEŞTİRİ



Ekonomideki durumdan dolayı hükümete de eleştiriler yönelten Ersin Tatar, pek çok sektörün zorda olduğunu, hayvancı ve çiftçinin girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı üretim yapamaz duruma, narenciye üreticisinin de açıklanan fiyatlar karşısında iflas noktasına geldiğini belirtti.



Hükümetin halkı düşünmediğini savunan Tatar, reel sektör ve esnafa yönelik herhangi bir adım atılmadığını iddia etti ve sözleşmeli olarak yüzlerce kişinin devlete işe alındığını da savundu.

