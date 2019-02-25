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TATAR “KONSENSÜS YOK”

62. Madde uyarınca konuşma yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, yarınki liderler görüşmesine değinerek, Meclis’te Kıbrıs konusu ile ilgili konsensüs olmadığını kaydetti.

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:41
TATAR “KONSENSÜS YOK”

Kıbrıs meselesinde hükümetin Dışişleri Bakanı’nın bile farklı konuştuğunu söyleyen Tatar, Meclis’te böyle konsensüs bulunduğu yönündeki konuşmalara katılmadığını; hükümette bile konsensüs olmadığını kaydetti.

Hükümetin arasındaki ilişkiler konusunda ve AP adayı Niyazi Kızılyürek’in kimin adayı olduğu sorusunu soran Tatar, bugün iki devletliği savunan milletvekillerinin sayısının çok olduğunu kaydetti.

Memlekette bu konunu ana gündem maddesi olduğunu dile getiren Tatar, Niyazi Kızıkyürek’in AKEL’in AP milletvekili adayı olduğunu belirterek KKTC’deki bir partinin ilçe başkanının da Kızılyürek’in gezilerine katılmasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı da eleştiren Tatar, “Cumhurbaşkanı’nın halkı böyle bir sürece sürüklemeye hakkı olmadığını” söyledi.

Tatar’ın sözlerine karşılık bazı milletvekillerinden itirazlar geldi ve sesler yükseldi.

 

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