TATAR, LEFKE VE YEŞİLIRMAK’I ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:45

UBP’den yapılan açıklamaya göre Tatar, Lefke’de halkın ve esnafın sorunlarını dinledi, görüşlerini aldı, UBP’nin yaptığı çalışmaları anlattı.



Ersin Tatar, Yeşilırmak’ta ise, son yağışlardan zarar gören festival alanı ile muhtarlık binasında incelemelerde bulundu.



UBP Genel Başkanı Tatar, ziyaretleri sonrasında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“UBP, Lefke ilçemize büyük önem veriyor ve gerekli yatırımların yapılması ile bölgenin geliştirilmesini öncelikli hedefleri arasına koymuş bulunuyor. Halkın artık mevcut hükümetten bir beklentisi kalmadı. Vatandaş, hizmet ve yatırımlar için UBP’nin iktidara gelmesini istiyor.



Yağışlardan sonra Yeşilırmak’ta ortaya çıkan zarar, ziyan ve tahribat ortadadır. Devlet buraya elini uzatmalıdır.”