TATAR'DAN, ERHÜRMAN’A ELEŞTİRİ

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 16:16

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ersin Tatar, UBP Küçük Kaymaklı Örgütü’nün düzenlediği toplantıda, kalkınmış bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusunda da daha güçlü olunmasını sağlayacağına dikkati çekti.

Kendisinin siyasette bulunmasının ana nedeninin ülke ekonomisinin istikrar içinde kalkınmasını sağlamak, halkın sorunlarının aşılmasının yolunu bulmak olduğunu ifade eden Tatar, şöyle konuştu:

“Ulusal Birlik Partisi görev ve sorumluluklarının bilincindedir. Tüm örgütlerimiz, tabanımız ülkeye hizmet, giderek ağırlaşan sorunların giderilmesi için çaba gösterme arzusu içindedir. Tüm örgütlerimize bu anlayış ve çabaları nedeniyle takdirlerimi belirtiyor, teşekkür ediyorum.

Bizim yetişmiş insan gücümüz vardır. İş insanlarımızın birikimleri oldukça yüksektir. Ülke olanaklarınız küçümsenemeyecek derecede elverişlidir. Üniversitelerimiz, turizm sektörümüz belirli bir yere gelmiştir. Sanayi bölgelerimizde ciddi faaliyetler sürdürülmektedir. Yapılması gereken ortaya güzel bir plan, program koymak, kararlılıkla bunları uygulamaktır. Anavatan Türkiye ile iş birliği halinde alt yapıyı tamamlamak, özel sektörün önünü açmak, kamu kaynaklarını verimli kullanmaktır.”

“GUTERRES RAPORU GERÇEKÇİ DEĞİLDİR”

Tatar, Kıbrıs Türk halkının bugün güven içinde yaşadığı bir devletin sahibi olduğuna da işaret ettiği konuşmasında şunları da kaydetti:

“Rum komşularımız maalesef ki hala barış, anlaşma yoluna gelmeye, gerçekleri içlerine sindirmeye hazır değillerdir. Hâlâ bizi otonomi vererek kendi egemenlikleri altına alabilecekleri biz azınlık olarak görüyorlar. Kurulacak yeni ortaklık devletini siyasi eşitlik esasına göre bizimle paylaşmak niyetinde değiller. Ortaya çıkan bütün anlaşma olasılıklarında bu durum kendini göstermiştir ama Birleşmiş Milletler hâlâ Rum tarafının bu tutumuna dur diyemiyor.

Sayın Guterres’in son raporu gerçekçi değildir. Kıbrıs konusunda Rum tarafının Kıbrıs Türkü’nü alt etme, Enosis yolunu açık tutma hayalleri nedeniyle bir anlaşamaya varılamadığını yazamıyor, rapora koyamıyorlar. Ama bilsinler ki Kıbrıs Türk halkı durumun farkındadır. Halkımız artık her zamankinden daha çok Avrupa Birliği çatısı altında iki ayrı devlet, konfederasyon, ya da iki ayrı devlet seçeneklerini konuşmaktadır.”

ERHÜRMAN’A ELEŞTİRİ

“Başbakan ve CTP Genel Başkanı Erhürman’ın iki devlet istersek daha fazla taviz vereceğiz” demesini eleştiren UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Bu nasıl yaklaşım, bu nasıl konuşma? Sayın Erhürman böyle konuşmakla sadece ve sadece ‘daha fazla iste’ mesajı veriyor. Bunu Kıbrıs Türk halkına hiçbir faydası yoktur. Eğer, iki devlet konuşulacaksa adanın tüm değerleri, varlıkları ortaya konulur ve ona göre bir yol bulunur” diye konuştu.