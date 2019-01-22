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TATAR'DAN, KIB-TEK AÇIKLAMASI

Tatar "Hükümet, Kıb-Tek'in mali yapısını öğrenmemizi istemiyor"

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 19:49
TATAR'DAN, KIB-TEK AÇIKLAMASI

Kıb-Tek’kin her kademesinin meclise bağlı olduğunu söyleyen Tatar, milletvekillerinin tanımadığı ve yetkinliğini bilmediği kişilerin niye bu kurumu idare eder konuma getirildiğinin herkes tarafından bilinmesini istedi.

Tatar, hükümetin elektrik konusunda on yıllık ödeme planıyla adım atmasını yanlış bulduğunu ve böyle emrivakilerle kurumları sıkıntıya sokmayı onaylamadığını söyleyerek, konunun konuşulup tartışılması gerektiğinin aşikar olduğunu kaydetti.

Kıb-Tek’in mali yapısı hakkında bilgi sahibi olmadıklarını ve konuyla ilgili bilgi alamadıklarını anlatan Tatar, bu araştırma önerisiyle herkesin gerekli bilgiye sahip olabileceğini ancak hükümetin buna izin vermediğini söyledi

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