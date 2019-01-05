TATAR’DAN, YEŞİLKÖY’E ZİYARET

Giriş Tarihi: 5 Ocak 2019 Cumartesi 08:32

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar aşırı yağışlardan zarar gören Yeşilköy ve civarında incelemelerde bulunarak, halkın yarasını saracak kaynağın mutlaka yaratılması gerektiğini söyledi.



Partiden verilen bilgiye göre, Tatar bugünkü incelemelerinin ardından açıklama da yaparak, “Devletin halkın mağduriyetini gidermesi gerek. Gecikilmeden harekete geçilmeli, halka sıkıntı yaşatılmamalı. Hiç kimse ‘kaynak yok’ demesin. Böyle günlerde halkın yarasını saracak kaynak mutlaka yaratılmalı” dedi.

Tatar’a ziyaretinde bazı milletvekilleri ve UBP yetkilileri eşlik etti.