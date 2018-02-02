Taydaş'tan genç asker açıklaması !

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2018 Cuma 22:24

Taydaş:'Askere gençlerimizi büyük bir mutlulukla uğurluyoruz'

Manisa’nın Şehzadeler İlçesi Sancaklı İğdecik Mahallesinden Suriye’nin Afrin Bölgesinde süren Zeytin Dalı operasyonuna tam destek. Askere gidecek gençlerle bir araya gelen Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, Aliağa Yörükler Derneği Başkanı Erhan Küçük, Manisa Yörük Efeler Derneği Başkanı Yılmaz Türker, Akalan Yörükler Derneği Başkanı İbrahim Genç, Aliağa Yörükler Gençlik Kolları Başkanı Ömer Acar, Aliağa Yörükler Başkan Yardımcısı Çetin Demir Döven, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mustafa Köse açıklamada bulundular.

Grup adına açıklama yapan Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş, ‘Afrin’de sürdürülen Zeytin Dalı operasyonunu destekliyoruz. Askere gençlerimizi büyük bir mutlulukla uğurluyoruz. Türkiye olarak birlik ve bütünlük içinde hareket ederek devletimizin yanında yerimizi almalıyız. Suriye sınırımızda bir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz. Canımızı veririz, fakat ülkemize zarar verdirmeyiz. İnşallah ordumuz muzaffer olacak. Ayrı olarak yerli ve milli konusu çok önemli bu konudaki gelişmelerden ziyadesiyle memnunuz. Kendi silâhımızı, mühimmatımızı yapar duruma gelmemiz düşmanlarımıza korku verirken dostlarımıza da güven verecektir’ dedi.

HABER EMİN YAPAR