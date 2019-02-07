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"TEK SUÇLU BEN MİYİM?"

TFF’ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almayan Benzia bu ifadeyi kullanırken, “Son iki maçta ilk 11’deydim. Hiçbir sorun yoktu. Niye böyle bir karar alındı, anlamak çok zor” diye konuştu

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 12:58

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminin ardından TFF’ye bildirdiği 28 kişilik listede yer almayan Yassine Benzia hayal kırıklığına uğradı.

İkinci yarıda artık ligde forma giyemeyecek olan, sadece Avrupa Ligi’nde oynama şansı bulunan Cezayirli futbolcu karara büyük tepki gösterirken, “Fener’e büyük işler başarmak için geldim, elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım ve bu takımın bu durumunun sorumlusu ben değilim. Tek suçlu da ben değilim. Hoca, son iki maçta da bana 11’de görev verdi, bu şekilde bir karar nasıl alındı anlayabilmiş değilim” diyerek şaşkınlığını gösterdi.

 

 

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