"TEKLİFİMİZİ YAPTIK, TOP AATIF'TA"

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 09:33

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, Antalya kampında Fenerbahçeli Aatif için sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya vardıklarını, oyuncudan haber beklediklerini söyledi.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları:

"TAKVİYELER GELDİKÇE MOTİVASYONUMUZ ARTACAK"

Burada ortamımız çok iyi. Özellikle kampın başından beri yaptığımız çift antremanların ardından dün bir de hazırlık maçı yaptık. Maçın ilk yarısı gayet iyiydi, istediğimiz gibiydi. Tabii ikinci yarı çok fazla oyuncu değişikliği yapınca oyun biraz bozuldu. Ama genel olarak durumumuz iyi. Performans olarak oyuncular bizi memnun etti. Lige hazırlanıyoruz. Tabii ki ilk yarıyı istediğimiz yerde bitiremedik ama ikinci yarının bizim için çok daha farklı olmasını istiyoruz. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah birkaç gün içerisinde takviyeler gelmeye başladıkça hem bizim hem de Rizesporluların motivasyonu daha da artacak. Bunu bekliyoruz.

"TEK AMACIMIZ RAKİPLERİ YAKALAMAK"

Lig birbirine çok yakın ve hem aşağıda hem yukarıda çok ciddi bir çekişme var. Hem şampiyonluk yarışında hem de küme düşme hattında puan barajlarının da çok yüksek olacağını düşünmüyorum. Bizim tek amacımız bir an önce diğer rakiplerimizi yakalamak. Birbirine yakın puanlar ama zorlu bir Kasımpaşa maçıyla başlayacağız ardından kendi sahamızda Akhisar maçımız var. Ben özellikle ikinci yarıya doğru başlayıp oradan çıkaracağımız puanlarla da üstümüzdeki takımları yakalamak ve geçmek istiyoruz.

"NE RİZE NE FENER DÜŞME ADAYI DEĞİL"

Sezon başında kimse böyle bir tablo beklemezdi küme düşme hattında. Ne olacağını, ne biteceğini kimse bilemez. Biz Rizespor olarak da 12 puan topladık ama gerçekten çok fazla şanssızlık yaşadık. Belki biraz futbol şansı yanımızda olsaydı 24 puanda da olabilirdik. Kaybettiğimiz ve berabere kaldığımız maçlara baktığımızda şanssızlıklar yaşadığımızı görebilirsiniz. O yüzden her takımın başına her şey gelebiliyor bu ligde. Şu an Fenerbahçe de dahil kimse için farklı bir şey söyleyemeyiz. Sahaya çıkmadan hiçbir şey kestirilemiyor artık. Herkes maçlarını oynadıktan sonra tablo netleşecek. Ne Rizespor'u ne Fenerbahçe'yi ne de diğer takımları burada küme düşme adayı göremeyiz. Herkes bu hattın içine girebilir. Şu an 20'li puanlar da olanlar bile bu hatta girebilir.

"TEKLİFİMİZİ YAPTIK, TOP AATIF'TA"

Transfer için uğraşıyoruz. Biz tekliflerimizi yapıyoruz. Biz istiyoruz, kulüpler de anlaşıyor ama bazen oyuncular da problem çıkabiliyor. Bazen de kulüplerde sıkıntı çıkabiliyor. İlk tercih edilen biz değiliz tabii ki durumumuzu göz önüne aldığınızda. Büyük dezavantajlarımız var o yüzden transferde. Aatıf ile de ilgilendik. Şartlarımızı sunduk. Kulübünün onayını aldık ve Aatif'in geri dönüşünü bekliyoruz. Tabii ki büyük takımdan oyuncu almak çok zor. Oralarda çok yüksek maaşlar veriliyor. Ama Aatif ile ilgili ne gerekiyorsa yapmaya hazır yönetimimiz. Bu konuda da yapabileceğimiz en iyi teklifi yaptık ve bekliyoruz şu anda. 1-2 gün içerisinde bu durum belli olur. Top şu anda oyuncuda.

"VAR İKİNCİ YARI DAHA DOĞRU UYGULANACAKTIR"

İki maçta VAR ile ilgili sıkıntı yaşadık. Tabii ki bu her zaman böyle olacak değil. İkinci yarı çok daha doğru uygulanacaktır. Çünkü lig de çok zorlaşıyor. Artık kaybedilen her puan takımlar için çok değerli oluyor. İşlerin özellikle daha doğru yürüyeceğine inanıyorum. Hakemlerimizin, federasyonumuzun iyi niyetinden şüphemiz olmadı. Tabii ki biz de hata yapıyoruz, futbolcu da yapıyor hakemler de yapacak. Hep aynı şeyleri söylüyoruz ama işin doğası da bu. Bu teknolojinin hakemlerin işini çok kolaylaştırdığını düşünüyorum. Hakemlerin üzerindenki baskı da kalktı. İkinci yarı VAR'ın çok daha doğru uygulanacağına inanıyorum.