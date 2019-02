TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DENETLEMLERİ

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 17:43

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı ekipler bu hafta Lefkoşa bölgesindeki gece kulüplerini denetledi. Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Komisyonu İçişleri Bakanlık Müsteşarı başkanlığında oluşan ekip tarafından, Lefkoşa bölgesinde faaliyet gösteren gece kulüpleri teftiş edildi. Yapılan teftişlerde, gece kulüplerinde çalışan bazı garsonların sağlık karnelerinin sürelerinin dolduğu bazılarının hiç sağlık karnesi bulunmadığı, bazılarının mutfaklarında ise sağlık koşullarına aykırılık olduğu tespit edildi.

Denetlenen gece kulüpleri şöyle: “Playboy Gece Kulübü, Florida Gece Kulübü, Harem Gece Kulübü, Hanedan Gece Kulübü, Funky Gece Kulübü, Biyax Gece Kulübü, İmparator Gece Kulübü, Faron Gece Kulübü, Miss Me Gece Kulübü, Freedom Gece Kulübü, Tutti Frutti Gece Kulübü, Red Love Gece Kulübü, Lipstick Gece Kulübü ve Dolls Gece Kulübü.”

Denetimlerde, Florida Gece Kulübü’nde, konsomatrislerin kullandığı mutfakta sağlığa aykırılık tespit edilip, gerekli uyarılar yapıldı. Playboy Gece Kulübü’nde sağlık karnesi olmayan garsonlar tespit edilerek, rapor tutuldu. Harem Gece Kulübü’nde gıdalarla ilgili bazı sorunlar tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması istendi. Miss Me Gece Kulübü’nde gıdaların muhafazası konusunda tespit edilen sorunlar hakkında gerekli uyarılar yapıldı. Freedom Gece Kulübü’nde mutfakta tespit edilen sağlığa aykırı hususlarla ilgili gerekli uyarılar yapılırken, “sigara içilmez” levhasıyla ilgili de gereğinin yapılması istendi. Tutti Frutti Gece Kulübü’nün tuvaletlerinde hijyene aykırılık ve iki garsonun da sağlık karnelerinin sürelerinin dolduğu tespit edilerek rapor tutuldu. Red Love Gece Kulübü’nde de sigara levhası takılması konusunda uyarı yapıldı.

GİRNE’DEKİ SİGARA DENETİMLERİ

Girne bölgesinde bu hafta yapılan sigara yasağı denetimlerinde bazı işletmelerde, kapalı mekanda sigara ve nargile içildiği tespit edilerek, çeşitli cezalar kesildi.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi müfettişlerinin yaptığı denetimlerde Cadde-i Kebir Cafe, Samanyolu Cafe ve Beirut Xpress Restoran’da yasaya aykırı hareket edildiği tespit edilerek ceza kesildi.

AMBALAJLANMIŞ KAYNAK SUYU VE İÇME SUYU DENETİMLERİ

Öte yandan, Aralık 2018’de yapılan su denetimlerinde Akı Su ve Kösedağ Su İşletmelerine ceza kesildi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, geçtiğimiz yıl, ada genelinde bulunan ambalajlanmış kaynak suyu ve içme suyu işletmecilerine 88/2009 sayılı Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın iç düzeni olarak gösterilen suçların önlenmesi veya sınırlandırılması için denetim düzenlendi. Bu denetimler sonucunda Lefkoşa bölgesinde 10 işletmeye, Mağusa bölgesinde ise 4 işletmeye para cezası kesildi.

2018 yılında denetlenen ve ceza kesilen işletmeler şöyle: “Hediyem Su. Ltd, ICY Su, Doğa Özsu, Cypri Cola co. Ltd, New Clouds Ltd (Buzlat), Mey İçki Sanayi, Berna Ltd, Başman Su İstasyonu, Sinerji Market, Kösedağ Su, Akı Su.”