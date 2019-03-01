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"TENEKE ÇOCUK"TAN TIBBİ CİHAZ BAĞIŞI

Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde benzer bir törenin de Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Giriş Tarihi: 1 Mart 2019 Cuma 08:40

Yeşil Barış Hareketi’nin “Teneke Çocuk Projesi” kapsamında toplanan meşrubat kutularının değerlendirilmesi ile elde edilen gelirle alınan yeni tıbbi cihazlar Gazimağusa Genel Hastanesi Çocuk Bölümü’ne teslim edilecek.
Yeşil Barış Hareketi’nden yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde benzer bir törenin de Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Açıklamada, sağlıklı bir yaşam ve dünyalı olabilmek için ada genelinde herkese, geri dönüşümü yaşamın bir parçası olarak görme ve projeye destek verme çağrısı yapıldı.

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