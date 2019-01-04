TERİM'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Giriş Tarihi: 4 Ocak 2019 Cuma 09:35

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Garry Rodrigues başta olmak üzere transferlerle ilgili Instagram TV'den önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Rodrigues'in Al Ittihad ile görüşeceğini belirterek "Garry Rodrigues'e transfer görüşmesi izin verdim. Sonucunu henüz bilmiyoruz ama anlaşma sağlanırsa vedalaşacağımız isimlerden birisi" dedi.

Terim, diğer mevkilerle alakalı ""Forvet ve stoper haricinde belki bir kanat, bir de orta saha oyuncusu takıma dahil edebiliriz. Zaten bunların anlaşmaları resmi kanallardan açıklanacak" ifadelerini kullandı. Terim, çıkan transfer iddiaları ile ilgili ise ""Falcao, Smolov, Luiz Felipe, Emre Mor, Miranda gibi isimler duyuyorum, okuyorum. Özellikle sosyal medya bu konuda sabır sınırlarını zorlamaya başladı. Sezon başı transfer döneminde bunlar böyle devam ederse ifşa edeceğimi söylemiştim. Bu hesaplar sizi aldatıyor" tepkisini gösterdi.