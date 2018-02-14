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Teröristler her yolu deniyor ama nafile

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele geçirildi. Harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kazılan bazı sığınakların İHA'lar tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı, ayrıca girişlerin naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği belirlendi.

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 13:17
Teröristler her yolu deniyor ama nafile
Afrin'den yeni fotoğraflar geldi! İHA'lara karşı bakın nasıl önlem almışlar... Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan bölgelerde Ottawa  Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel mayını ele  geçirildi. Harekat kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca  kazılan bazı sığınakların İHA'lar tarafından tespitinin önlenmesi için  girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı, ayrıca girişlerin naylon branda ile kapatılarak kamufle edilmek istendiği belirlendi.    

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK)  gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden arındırılan  bölgelerde, Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok sayıda anti-personel  mayını ele geçirildi.

TSK tarafından Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup  teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı  ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarıyla  sürdürülüyor.

Sivillerin zarar görmemesi için her türlü hassasiyeti gözeten TSK,  harekatın başladığı 20 Ocak'tan bu yana teröristlerce kullanılan çok sayıda  muhtelif tipte silah, mühimmat, araç ve gereç ele geçirdi.

 

Terör örgütlerinden 10-12 Şubat tarihlerinde temizlenen bölgelerde,  Ottawa Antlaşması ile kullanımı yasaklanan çok miktarda anti-personel mayını da  bulundu.

Tespiti zor olan anti-personel mayınları, bölgede yaşayan sivilleri  tehdit ediyor. TSK ve ÖSO birliklerine, yasaklanan söz konusu mayınla zayiat  verdirmeyi hedefleyen kanlı örgütün, insani hiçbir hassasiyeti olmadığı da bir  kez daha ortaya çıkmış oldu.

Yasaklanan anti-personel mayını, çoğu masum ve korunmasız siviller ile  özellikle çocuklardan oluşan yüzlerce kişinin ölümüne ya da sakatlanmasına neden  oluyor. Bu mayınlar, mültecilerin ve iç göçe maruz kalan kişilerin yurtlarına  dönmelerine mani olduğu gibi yerleştirildikten sonra yıllarca diğer vahim  neticelere de yol açabiliyor.

İHA'LAR İÇİN BRANDALI ÖNLEM

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü  mensuplarının terk edip kaçtıkları birçok barınak, sığınak ve beton mevzi de ele  geçirildi.

Bazı sığınakların girişlerinin gizlenme şekli ise dikkati çekti.

Teröristlerce kazılan sığınakların özellikle İnsansız Hava Araçları  (İHA) tarafından tespitinin önlenmesi için girişlerinin ağaç altlarına yapıldığı  belirlendi. Ayrıca bu sığınakların girişlerinin de naylon branda ile kapatılarak  kamufle edilmek istendiği saptandı.

 

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