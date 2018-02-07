Ana Sayfa Dünya Teröristler intihar saldırılarına başladı

Teröristler intihar saldırılarına başladı

Mehmetçik, teröristlerin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçlerin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi. Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 11:57
Teröristler intihar saldırılarına başladı
Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi Mehmetçik, teröristlerin ÖSO'ya bağlı güçlerin bulunduğu mevziye bombalı araçla  yapmaya çalıştığı intihar saldırısını tank atışıyla engelledi. Tank atışıyla  bomba yüklü aracın imha edilmesi AA ekibi tarafından görüntülendi.  

Mehmetçik, teröristlerin Özgür Suriye  Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçlerin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya  çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi. Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi  AA ekibi tarafından görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve  istikrarı sağlamak, Afrinbölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz  hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve  zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin  Dalı Harekatı" sürüyor.

 

Terör örgütü PYD/PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri  ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor.  Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik  teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi.

İŞTE O ANLAR

 

PYD/PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO  kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından  korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen  aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim  yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank  atışı yapıldı. Tank atışı sonucu araç imha edilirken, AA ekibi hem yapılan atışı  hem de sonrasında aracın durumunu görüntüledi.

Söz konusu saldırı şeklinin, DEAŞ terör örgütünün bölgede yoğun  şekilde kullandığı metotlardan biri olduğu biliniyor. PYD/PKK'lı teröristlerin  saldırı girişimi, iki örgüt arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

Gün ağarınca ortaya çıktı
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık