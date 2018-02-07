Teröristler intihar saldırılarına başladı

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 11:57

Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi Mehmetçik, teröristlerin ÖSO'ya bağlı güçlerin bulunduğu mevziye bombalı araçla yapmaya çalıştığı intihar saldırısı nı tank atışı yla engelledi. Tank atışıyla bomba yüklü aracın imha edilmesi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Mehmetçik, teröristlerin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güçlerin bulunduğu mevziye yönelik bombalı araçla yapmaya çalıştığı saldırıyı tank atışıyla engelledi. Mühimmat yüklü aracın imha edilmesi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrinbölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost, kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Terör örgütü PYD/PKK üyeleri bazı bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri ile ÖSO güçlerinin bulunduğu mevzilere yönelik saldırı girişimlerinde bulunuyor. Afrin'in batısında kontrol altına alınan stratejik bir tepeye yönelik teröristlerin saldırı girişimi Mehmetçik'in dikkati sayesinde bertaraf edildi.

İŞTE O ANLAR

PYD/PKK terör örgütüne ait mühimmat yüklü bir kamyonetle ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye bombalı saldırı girişimi olduğu, TSK tarafından korunan tepeden tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi. Aracın yerleşim yerlerinden uzaklaşmasının ardından teröristlerin bulunduğu araca yönelik tank atışı yapıldı. Tank atışı sonucu araç imha edilirken, AA ekibi hem yapılan atışı hem de sonrasında aracın durumunu görüntüledi.

Söz konusu saldırı şeklinin, DEAŞ terör örgütünün bölgede yoğun şekilde kullandığı metotlardan biri olduğu biliniyor. PYD/PKK'lı teröristlerin saldırı girişimi, iki örgüt arasındaki ilişkiyi bir kez daha ortaya çıkardı.