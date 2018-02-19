Teröristler kepçe ile hendek kazıyorlar kendi mezarlarını hazırlıyorlar

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2018 Pazartesi 13:43

Teröristler hendek kazmaya başladı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ederken PKK/YPG/PYD'li teröristler Afrin'deki Maranes, Minnag havalimanı ve , Ayn Dakne bölgelerinde iş makineleri ile hendek kazmaya başladı.

Teröristlerin iş makinesi ile hendek kazarken, çıkan toprağı ile kamyonlarla başka bölgeye taşıyıp burada da mevzii yaptıkları görüldü. Teröristlerin hendek kazıp ve mevzi yapması ÖSO güçleri tarafından görüntülendi. Maranes ve Ayn Dakne bölgesinde Rus bayraklarının asılı olduğu binalarda teröristlerin nöbet tuttuğu görüntülendi.

ÖSO GÜÇLERİ RACO'NUN ETEKLERİNDE HAZIR BEKLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesinin çevresinde bulanan köyler alındı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre ; ÖSO güçleri Raco beldesinin alınması için hazırlık yaptığı ve bölgeye takviye güçlerin gönderildiği öğrenildi. Çevredeki köyleri alan ve Raco beldesinin eteklerine kadar gelen ÖSO güçleri hazır bekliyor. Yapılan hazırlıkların ardından Raco beldesi önümüzdeki günlerde operasyon başlatılacağı öğrenildi.