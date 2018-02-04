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Teröristlerin yeni yalanları !

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'da ölen Ümame bebek üzerinden kara propaganda yapmaya çalışıp, Tunceli'den bir fotoğrafı da "TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar veriyor yalanıyla" paylaştı.

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2018 Pazar 15:10
Teröristlerin yeni yalanları !
PYD/PKK yandaşlarından yeni yalanlar! Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Esed rejiminin ablukada  tuttuğu Doğu Guta'da ölen Ümame bebek üzerinden kara propaganda yapmaya çalışıp,  Tunceli'den bir fotoğrafı da "TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar veriyor yalanıyla" paylaştı.  

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSKSuriye'nin kuzeybatısındaki Afrin  bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı  karalamak için sosyal medyada dolaşıma sokulan 3 fotoğrafın daha gerçekle ilgisi  olmadığı anlaşıldı.

Sosyal medyada "TSK'nın çocukları hedef aldığı" yalanıyla paylaşılan  cansız çocuk fotoğrafının Halep'te çekildiği ve 10 Haziran 2013'te bir sitede  paylaşıldığı ortaya çıktı.

 

"TSK'nın Afrin'de tarihi eserlere zarar verdiği" şeklinde propagandada  kullanılan fotoğrafın da 31 Ocak'ta Tunceli'de PKK'ya yönelik operasyonda ele  geçirilen ortaçağdan kalma bir esere ait olduğu tespit edildi.

Terör destekçileri, Esed rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'yı  bir kez daha yalanlarına alet etmeye kalktı.

"TSK'nın Afrin'de öldürdüğü bebek" diye paylaşılan fotoğrafın, Doğu  Guta'da abluka nedeniyle yetersiz beslenme ve ilaçsızlıktan ölen 1,5 yaşındaki  Ümame bebeğe ait olduğu belirlendi.

Daha önce de PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'in sosyal medyadaki  hesabından desteklediği, "Türkiye Afrin'de katliam yapıyor" yalanıyla servis  edilen görselin, Doğu Guta'da 2014'te çekildiği ortaya çıkmıştı.

PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları da AA'nın Afrin'de stratejik  öneme sahip Burseya Dağı'nda çektiği ve harekatın sembolü haline gelen Türk  bayraklı asker fotoğrafına DEAŞ'a ait bir görsel montajlamıştı.

Dün de Gazzeli bir kız çocuğunun fotoğrafının, örgütün Almanya mitingi  için hazırladığı pankartta Afrinli bir çocuğa aitmiş gibi paylaşıldığı  anlaşılmıştı.

 

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