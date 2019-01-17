THERESA MAY PARLAMENTODAN GÜVENOYU ALDI

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 08:55

May, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin verdiği güvensizlik önergesiyle ilgili oylamada parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'ndan güvenoyu aldı.

Oylamada 325 milletvekili güven oyu verirken, güvensizlik oyları 306'da kaldı.

İşçi Partisi May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının dün parlamentoda 202’ye karşı 432 oyla reddedilmesinin ardından güvensizlik önergesi vermişti.

May’in sonraki aşamada Brexit konusunda hazırlayacağı “B planını" pazartesi günü parlamentoya sunması bekleniyor.

Başbakan Theresa May, hükümetinin güvenoyu alması sonrası, alternatif bir Brexit planı için muhalefet partileriyle görüşmeler yapmak istediğini açıkladı.

Ancak ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, görüşmeler için öncelikle İngiltere'nin AB'den anlaşma olmadan ayrılması ihtimalinin dışlanmasını şart koşuyor. Liberal Demokrat Parti de aynı tavrı benimsedi.

İskoçya Ulusal Partisi ise daha da ileri giderek görüşmeler öncesi, Başbakan May'in ve Brexit sürecini başlatan Lizbon Anlaşmasının 50. maddesini işleme koyarak, süreci uzatma ve ikinci Brexit referandumuna gitme ihtimalini de değerlendirmesini istiyor.