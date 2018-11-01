TOHUM VE ÜRETİM YASA ÇALIŞMASI GÖRÜŞE AÇILDI

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2018 Perşembe 15:06

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite üyeleri ve Cittaslow (yavaş şehir) belediyelerin başkanları yer aldı.

Bahse konu yasa çalışması Cumhuriyet Meclisi’nde onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı’na gönderilmişti ancak yasada başlıca yerel tohumlarla ilgili eksikliklerle bulunduğu yönde tepkiler gelmesi üzerine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yasanın iadesini talep etmişti.



“GECİKMİŞ BİR PLATFORM”



Erkut Şahali, toplantının açılışında yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen toplantının bahse konu yasal düzenleme hakkında gecikmiş bir platform olduğuna işaret ederek, yasanın Meclis’te onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanlığına gönderilmesi sürecinde gelen tepkilerle düzenlemenin hazmedilmiş olmadığını anladıklarını söyledi.



Düzenleme hakkında gelecek görüşleri muteber saydıkları için bu toplantıyı düzenlediklerini ifade eden Şahali, düzenlemenin Avrupa Birliği yasalarıyla uyumlaşmanın bir parçası olarak görüldüğünü ancak bugünkü tohumculukla ilgili düzenlemenin 1954’te hayata keçen yasanın altında olduğunu kaydetti.



Şahali, bu zaman zarfında tarımda üretim şekli ve teknolojik alanda sayısız değişimler yaşandığını, buna bağlı olarak da ilgili yasaların güncellenmesi ihtiyacının doğduğunu anlattı.



“Teknik olarak arzu edilen biçimde ele alınmamış olabilir” diyen Şahali, bu nedenden dolayı yasanın iadesini talep ettiklerini söyledi.



Düzenlemeyle ilgili komite toplantılarının gizli yapılmadığını söyleyen Şahali, Meclis’te ilgili komitelerin toplantılarına en büyük muhatapların katılıp, görüş belirttiğini kaydetti.



Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı, CTP Milletvekili Armağan Candan, Avrupa Birliği yasaları ile uyum çalışmalarının ciddi bir bölümünün gıda güvenliği ve kırsal kalkınmayla ilgili olduğunu belirtti. Candan, bahse konu yasal düzenlemeyi topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.



Tohumlarla ilgili yasal düzenlemenin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’na sunulması için bir ay süreleri bulunduğunu kaydeden Şahali, Cumhurbaşkanlığı tarafından öne çıkarılan noktaların dışında da önerilerin değerlendirileceğini belirtti.



Erkut Şahali ile Armağan Candan’ın konuşmalarının ardından toplantıya görüşlerin konuşulmasıyla devam edildi.



YASAYA YÖNELİK ELEŞTİRİLER



Yapılan eleştiriler arasında, mevcut yasada sertifikalandırılmayan hiçbir tohumun piyasaya sunulamayacağı maddesinin, piyasayı uluslararası şirketlere bağımlı kılacağı; BM Köylüler ve Kırsal Alanda Çalışan Diğer Kişilerin Hakları Bildirgesi’nce tanınan “atalık tohum/üretme ve çoğaltma malzemelerini saklama, kullanma, takas etme ve satma” hakkının yasa çalışmasında tanınmaması bulunuyor

