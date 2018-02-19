Tokat'ta korkunç kaza

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2018 Pazartesi 14:04

Yanan araç 5 kişiye mezar oldu

Tokat'ta istinat duvarına çarpan otomobilin alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi.

Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu araçta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Paray idaresindeki, 60 AP 665 plakalı otomobil, Tokat, Niksar Karayolu Gökdere Köyü mevkisinde istinat duvarına çarparak, alev aldı.



Yanan aracın içerisinde bulan Ahmet Paray, eşi Kadriye Paray (47), kızı Damla Paray (18) sürücü Ahmet Paray'ın kardeşi Selma Yalçın ve kızının arkadaşı Ebranur Gür (18) yanarak hayatlarını kaybetti.



Kazayı haber alan Tokat Valisi Ömer Toraman, olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.







MESAİ ARKADAŞLARIMIZI KAYBETMENİN ÜZÜNTÜSÜ İÇİNDEYİZ



Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, Valilik çalışanı Ahmet Paray ve ailesinin hayatını kaybettiğini aktardı.



Vali Toraman, 'Tespitlerimize göre Valiliğimizin çalışanlarından idare kurulunda görevli Ahmet Paray. Tek taraflı kaza. Aracın aniden alev alması ve bütün aracın tamamen yanması neticesinde 5 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş. Üzgünüz. Bir mesai arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.' dedi.



Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.



