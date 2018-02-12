Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:09

Turist Olarak Geldi 3 Günde Hırsızlık Yaptı

Ülkemize 5 Şubat tarihinde yurtdışından turist olarak gelen ve 8 Şubat tarihinde bir internet kafeden başkasına ait cep telefonu çalan zanlı Tolga Akköse bugün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 8 Şubat 2018 tarihinde Girne’deki bir internet kafeye giden zanlının, işyeri sahibine ait 2 bin 500 TL değerindeki I Phone 8 marka cep telefonunu çaldığını söyledi.

Kayıp bildirimi üzerine işyeri kameralarını incelediklerini ve zanlıyı tespit ederek tutukladıklarını kaydeden polis, 11 Şubat tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Zanlının ilk kez 5 Şubat tarihinde ülkeye geldiğini ve geldikten 3 gün sonra bu suçu işlediğini ifade eden polis, turist vizesi ile KKTC’de bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Tutuklu yargı kararı veren mahkeme, zanlıyı 15 gün süreyle cezaevine gönderdi.