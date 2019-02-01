TOLGAY ARSLAN FENERBAHÇE'DE

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2019 Cuma 13:37

Fenerbahçe Kulübü, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun bonservisiyle transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Tolgay Arslan, 3.5 sezon ve sonrasında da 1 sezon opsiyonlu olmak üzere Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Tolgay Arslan´a Fenerbahçe´ye hoş geldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice başarılar diliyoruz." denildi.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, "Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.



Sarı-lacivertli ekibin 28 yaşındaki yeni transferi Tolgay Arslan, imzaların atılmasının ardından Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu belirterek söze başlayan Tolgay Arslan, “Herkese çok teşekkür ederim. Hocamın, başkanımın ve yöneticilerin büyük emeği var. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım. Kararımı daha önceden vermiştim ve bu kararın arkasında durdum. Başkanım da, hocam da sağ olsunlar beni kırmadılar. Bu dik duruşumla bu aileye geldim. Ailem de çok mutlu. İnşallah güzel anlar yaşayacağız. Bana göre Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük camiası. Yurt dışından da teklifler geldi ama ben kararımı vermiştim. Menajerim, ‘Fenerbahçe seninle ilgileniyor’ demişti, bende bir ışık yandı. O anda her şey karanlıktı ve sadece Fenerbahçe’yi gördüm. Burada oynamak istedim. Bu kararı çok çabuk verdim” diye konuştu.