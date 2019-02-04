TOLGAY ARSLAN'DAN AÇIKLAMA...

Giriş Tarihi: 4 Şubat 2019 Pazartesi 09:37

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, ''Beşiktaş armasını hiç öpmedim, bugün ilk kez öpüyorum.'' sözlerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Tolgay Arslan, şu sözleri kullandı

''Kendi sahamızda geçtiğimiz Cuma akşamı oynadığımız Göztepe karşılaşması sonrasında kullandığım ifadeler sebebiyle tartışmalara yol açtığımın farkındayım. Medya-yayın organlarında son iki gündür bu konunun sürekli olarak gündemde tutulma gayretini görünce bir açıklama yaparak bazı gerçekleri paylaşmak istedim.

''KADRO DIŞI BIRAKILMAK BENİ DERİNDEN YARALADI"

Son birkaç aydır kariyerimin en zor günlerini yaşadım. Çok sevdiğim futboldan kadro dışı bırakılmak suretiyle uzaklaştırmak beni derinden yaraladı. Kadro dışı bırakılmama rağmen profesyonelliğin gereği olarak kendimi her daim göreve hazır tutmak için çok çaba sarf ettim. Ancak tüm iyi niyetli yaklaşımlarıma rağmen, son 2,5 aydır suni çim üzerinde antrenman yapabildim. Takımdan ayrı kaldığım bu 3 aylık sürenin sadece 1 hafta sonu 2. takım ile çalışarak geçirebildim. Geriye kalan tüm zamanda 1 hoca eşliğinde tek başıma çalıştım. Daha sonra 2. takımla antrenmanlara devam etme isteğim reddedildi. Makul bir çim sahada çalışma isteğim de reddedildi. Bana karşı yapılan tüm bu davranışlar profesyonel bir futbolcu olarak beni oldukça yıprattı.

Benim için tüm yaşananlardan sonra sadece 2 seçenek kalmıştı.

Şu an formasını gururla giydiğim ve beni daha ilk günden bağrına basan Fenerbahçe camiasına transfer olacaktım ya da futbol kariyerime aynı yerde kalarak devam edip, diğer yandan maruz bırakıldığım bu gurur kırıcı davranışları sineye çekmeye çalışmakla uğraşacaktım.

Gururum, herkes için olduğu gibi benim için de hayatımdaki en önemli değerlerden birisidir.

''BEŞİKTAŞ TARAFTARI VE TAKIM ARKADAŞLARIMLA İLGİSİ YOK''

Son birkaç ayda yaşadıklarımın Beşiktaş taraftarı ve eski takım arkadaşlarımla kesinlikle hiçbir ilgisi yoktur. Orada 4 yılımı geçirdim. Üzerimde emeği bulunanlara da saygılarımı sunuyor, teşekkür ediyorum.

Bu konu hakkında son kez görüş ve düşüncelerimi ifade ediyor ve geçmişi tamamen kapatmak istiyorum. Söylediğim sözler son aylarda yaşadıklarımın anlık bir yansımasından ibarettir. Başka hiçbir yere çekilmemesini rica ediyorum. Bu sebeple kamuoyunu meşgul ettiğim için üzgünüm.

Bugün aldığım kararın doğru olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum.

''FENERBAHÇE, EN İHTİYACIM OLANI VERDİ''

Fenerbahçe camiası tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Fenerbahçe bana şu dönemimde en ihtiyacım olanları verdi; sıcak ilgi, samimiyet ve sevgi.

Bugünden itibaren tek amacım Fenerbahçe camiasına terimin son damlasına kadar hizmet etmek ve Fenerbahçe camiasının hak ettiği şampiyonlukları yaşamak, yaşatmaktır"