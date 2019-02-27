"TOPLU TAŞIMACILIK VE KORSAN TAŞIMACILIK"

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:26

Gündüz, toplu taşımacılık ve “korsan taşımacılık” konusunda yapılan çalışmaların ne durumda olduğunu sorarak, Kar-İş’e bu konuda yasal çalışma yapmasını ve tek çatı altında toplanmasını önerdi.

Deniz ulaştırmasında “ağlanacak noktaya” gelindiğini ifade eden Gündüz, gemi kalmadığını, o yüzden artık limanlarla ilgili yasal çalışmaya da gerek olmadığını, uçak fiyatlarının zaten uçtuğunu ifade ederek, hükümetin ulaştırma ile ilgili çalışma yapmasını ve bu alana yatırımın teşvik edilmesini istedi.

Gündüz, kapalı ve davalık olan Gönyeli üst ve alt geçit yolunun sorununun çözülmesi gerektiğini, yargıda olan bir konuya müdahale etmek istemediklerini, ancak bir belediye başkanının yargıda olan bir konu için çıkıp “bu yolu açacağız” demesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, bu dakikadan sonra yargıya müdahale olduğunu kaydetti.

Yollardaki sıkıntılara işaret eden Gündüz, kamyonların aşırı yük taşıdığını ve denetlenmesi gerektiğini ifade etti, ayrıca aydınlatma, yol çizgileri konularının önemine ve kaza risklerine dikkat çekti.