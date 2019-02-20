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TÖRE, BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:29
TÖRE, BÜYÜKELÇİ BAŞÇERİ’Yİ ZİYARET ETTİ

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, meclis heyeti ziyarette “Anavatan Türkiye’ye ve Türk milletine olan sevgi, saygı ve bağlılık ifade edilerek, Anadolu’nun herkesin geldiği yer olduğundan Kıbrıslı Türkiyeli diye ayrı ayrı milletler olmadığı ve herkesin Türk milletinin bir parçası olduğu” vurgusunda bulundu.

Açıklamada, Büyükelçi Başçeri’nin her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını vurguladığı belirtildi.

Meclis Başkanlık Divanı Üyesi UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün eşlik ettiği Töre, Başçeri’ye kabartmalı motiflerle işlenmiş KKTC bayrağı hediye etti.

 

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