TÖRE, TMT İSKELE ŞUBESİ’Nİ KABUL ETTİ

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:52

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabul sırasında, UBP milletvekilleri Menteş Gündüz ve Olgun Amcaoğlu da hazır bulundu.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, geçmişte Kıbrıs Türk halkının çaresiz olduğunu ve o bölgede 173 şehit verildiğini hatırlatarak, “Artık çaresiz değiliz, Türk ordusunun gelişiyle düzenli ordu sayesinde güvenlik içerisinde yaşıyoruz” dedi.

Rumların Kıbrıs Cumhuriyetini gasp ettiğini ve Kıbrıslı Türkleri dışladığını ifade eden Töre, sorunların ve ayrılığın çok önceden başladığını ancak 1974’de iki kesimliliğin gerçekleştiğini söyledi.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Töre, 50 yıldır bir anlaşma olur mu diye denendiğini ancak yıllar önce başlayan mücadelenin henüz sona ermediğini dile getirerek, Güvenlik Kuvvetlerinin görevinin de bu nedenle çok önemli olduğunu vurguladı.

Töre, Vicdani Ret’i asla doğru bulmadıklarını ve bu konunun daha uzun süre tartışılacağını dile getirerek, KKTC’ye sahip çıkarak mücahit ruhunu sürdürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Eğer bir anlaşma olacaksa gerekenleri sıralayan Töre, gelinen süreçte Güneyle muhatap olmak zorunda kalınan konularda da yaşanan sorunları sıraladı.

TMT İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da, yıllarca verdikleri mücadeleyi anlatarak, mücahit ruhunun hala devam ettiğini ve gelecek nesillere örnek olmak için görev almaya her zaman hazır olduklarını söyledi.

Dernek üyelerini tanıtan Abdurrahmanoğlu, biz de vicdani ret olayına karşıyız, yapılmak istenilenin ne olduğunu da anlayamıyoruz” dedi.

“Biz hala görev başındayız bu can bu bedenden çıkmadıkça da KKTC’yi yaşatmak için ne gerekirse yapmaya her zaman hazırız” diyen Abdurrahmanoğlu, anlaşmaya ancak 2 eşit taraf olunması halinde razı olacaklarını belirtti.

Abdurrahmanoğlu, “Burada mutlu olmayan Güneye gitsin orada yaşasın. Biz sahip olduklarımıza şükrediyoruz. Yeni nesil bizim ne yaşadığımızı görmedi” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Töre, dernek üyelerine hediyeler takdim etti.