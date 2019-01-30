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TÖRE'DEN "ULUSAL DURUŞ" KONUŞMASI

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “Ulusal Duruş” konulu güncel konuşma yaptı.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:14
TÖRE'DEN

Töre, Kıbrıs sorununda ortak bir duruş olması ve bunun da ulusal olması gerektiğini belirterek, Türkiye’ye yönelik bazı açıklamaları eleştirdi, bu eleştirilerin yanlışlığına işaret etti. Töre, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Töre, Kıbrıs müzakere sürecinde harita verilmesinin yanlış olduğunu, bunun Kıbrıs Türk halkını olumsuz etkilediğini ifade ederek, Kıbrıs davasında ulusal duruşun şart olduğunu dile getirdi, devlete sahip çıkılmasının önemine değindi, tüm partilerin ulusal duruşa sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Töre, Meclisin Kıbrıs konusunda olağan üstü toplantı yapması gerektiğini ve Cumhurbaşkanının da katılması gerektiğini ifade ederek, bazı yaklaşımları doğru görmediğini söyledi ve bunların mecliste konuşulmasının şart olduğunu kaydetti.

 

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