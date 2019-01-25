TOSUN PAŞA, İNGİLTERE'DE KALIYOR...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:47

Ocak 2018'de 27 milyon sterlinlik rekor bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'a talip var. Adı Türkiye'den de birçok kulüple anılan golcü için Crystal Palace devreye girdi.

BBC'de yer alan habere göre Crystal Palace, 27 yaşındaki santrforu sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istiyor. Everton Oumar Niasse'ı Cardiff City'ye kiralık olarak göndermişti.



Bu sezon Richarlison'un transfer edilmesiyle birlikte Marco Silva tarafından rotasyona çekilen Cenk Tosun, ligde 6'sı ilk 11 olmak üzere 16 maça çıktı ve 2 gol 2 asist üretti.