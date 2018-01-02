Giriş Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı 13:12

Cenk Tosun'u bekleyen büyük tehlike

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olacağı konuşulan Cenk Tosun'a kritik uyarı...

Star gazetesi yazarı Ali Sami Alkış, Beşiktaş'ta forma giyen golcü oyuncu Cenk Tosun hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.



Cenk Tosun'un Everton'a transferi gerçekleşirse işinin daha zor olacağını iddia eden Alkış, 'Premier Lig, bizim anladığımız türden yüksek tempoda değil; çok daha hızlı oynanan bir plâtform... Cenk de Türkiye Ligi gibi kaplumbağaların koşu pisti kıvamındaki bir ligde top koşturmayacak. Tazılarla yarışacak...' ifadelerini kullandı.



'MEĞER BEN NEYMİŞİM DERSE...'



Ali Sami Alkış, Cenk Tosun'un “Benim için Beşiktaş'a 25 milyon euro verdiklerine göre, meğer ben neymişim” derse Avrupa'da başarısız olacağını iddia etti.



İşte Ali Sami Alkış'ın 'Cenk Tosun ne yapmalı' başlıklı yazısı;



Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor olmanın ne anlama geldiğini; Şampiyonlar Ligi grup maçlarının en güzel golünü atan Cenk Tosun, 25 milyon euroluk transferiyle çok güzel anlattı.



Beşiktaş gruptan elenseydi ya da grup elemelerine hiç katılmamış olsaydı, belki yine transfer olurdu ama; kendisi için böyle bir bedel ödeneceğini, rüyasında görse inanmazdı. Zaten böyle bir para olmazdı.



25 milyon euro, Şampiyonlar Ligi kariyeri için verilmiştir. İşte bu yüzden; tüm futbolcular bu ligde mücadele eden takımlarda oynamak ister. Eğer grup maçlarında oynayacak bir takımsanız; klâs bir futbolcuyu transfer etmeniz çok daha kolaylaşır. Cazibe merkezi olursunuz.



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Cenk Tosun, bu şansını iyi kullandı. Ama işinin artık daha zor olduğunu bilmeli... Çünkü Premier Lig, bizim anladığımız türden yüksek tempoda değil; çok daha hızlı oynanan bir plâtform... Cenk de Türkiye Ligi gibi kaplumbağaların koşu pisti kıvamındaki bir ligde top koşturmayacak. Tazılarla yarışacak...



Çok daha çabuk düşünmesi, çabuk karar vermesi, çabuk pozisyona girmesi, çabuk vurması, çabuk sonuç alması için; hem enerjiye hem enerji kontrolüne ihtiyacı var. Türkiye Ligi, ona bu alışkanlığı veremedi. Durduk yerde sprinter olması, bazı anlar için yeterli olsa da; 90 dakikayı yüksek tempoda çıkaracak uygulama pratiği bulamadı. Beşiktaş, maçın en az 45 dakikasını “İdare ederek” geçiren bir takım olduğu için, Cenk de ister-istemez bu alışkanlıktan nem kaptı. İşte bu yüzden, TürkiyeLigi'ndeki bildiğimiz Cenk; Premier Lig'deki bilmediğimiz Cenk'in müjdecisi değildir. Kendisinin aynısına değil, gelişmişine ihtiyacı var. Sorun burada!