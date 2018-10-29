TOZ FIRTINASI 120 KİŞİYİ HASTANELİK ETTİ

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 15:31

İran'ın güneyindeki Sistan-Beluçistan eyaletinde dünden bu yana etkili olan toz ve toprak fırtınası nedeniyle 120 kişi hastanelere kaldırıldı.

Sistan-Beluçistan Valiliği Kriz Yönetim Merkezi Müdürü AbdulrahmanŞehnevazi, eyaletin Sistan kentindeki toz ve toprak fırtınası sonrası solunum yolları, kalp ve göz rahatsızlığı şikâyetiyle hastanelere başvuran 120 kişinin tedavi altına alındığını ifade etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'daki açıklamasında Şehnevazi, eyaletin kuzeyinde rüzgârın saatteki hızının 80 kilometreyi aştığını ve sert rüzgâr nedeniyle oluşan zararlı parçacıkların yoğunluğunun metreküp başına 4 bin 580 mikrogram olarak ölçüldüğünü aktardı.

İnsan sağlığı için söz konusu parçacıkların yoğunluğunun metreküp başına 150 mikrogram olması gerektiğine dikkati çeken Şehnevazi, bölgede oluşan hava kirliliğinin bu sınırın 31 kat üstünde olduğunu ve kötü hava şartlarının normal yaşamı olumsuz etkilediğini dile getirdi.