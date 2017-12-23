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Trabzonspor borcu belirlendi

Trabzonspor’da yarın yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul öncesi Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili kulübün net borcunun 776 milyon 85 bin 782 TL olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2017 Cumartesi 16:23
Trabzonspor borcu belirlendi

Trabzonspor’da yarın yapılacak olan Olağan Mali Genel Kurul öncesi Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordo-mavili kulübün net borcunun 776 milyon 85 bin 782 TL olduğunu açıkladı.

Mahmut Ören yaptığı açıklamada, Trabzonspor’a üyelik başvurusunda bulunan 584 kişinin üyeliğinin kabul olduğunu belirterek, “Üye sayısı toplam 26 bin 446’ya yükseldi. Trabzonspor’un 150 adet dava dosyası var. Trabzonspor’da çalışan sporcu hariç çalışan sayısı 271 kişiye ulaştı. Daha önceki raporlarımızda yenilenmesi istenen dernek tüzüğümüz, yönetimce komisyon oluşturularak, ilgili yasalara göre güncelleme çalışması yapılmakta olduğu görülmüştür” ifadelerini kullandı.

spor 24.com

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